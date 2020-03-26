Роспотребнадзор Петербурга рассказал, кого не коснется запрет на госпитализацию в период COVID-19

Ранее из-за коронавирусной инфекции было принято решение ограничить плановые помещения в стационары.

Новое постановление подписано главным санитарным врачом Натальей Башкетовой.

В больницу смогут ложиться люди с болезнями, которые являются социально значимыми или с теми, которые могут представлять угрозу для других граждан. Также, медицинские учреждения смогу госпитализировать людей в случае, если их самочувствие может ухудшаться в случае откладывания подобной меры. Об сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Помимо этого, в городе на Неве временно запрещено проводить диспансеризацию, обычные осмотры. Также, временно нельзя делать прививки и отправляться на лечение в оздоровительные учреждения. Стоматологии будут принимать пациентов исключительно с острой болью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, где можно провериться на коронавирус.