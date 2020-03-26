Соцсети: «противный вирус» в Петербург уже приходил

В социальных сетях пользователи обсуждают возможность того, что многие петербуржцы переболели новым вирусом еще осенью и в начале зимы 2019 года. То есть, до обнаружения коронавируса и мировой пандемии.

Ведь люди испытывали те же признаки болезни. что сейчас считаются симптомами коронавируса. Это сильный кашель, который долго не проходит, резко высокая температура, порой сопровождающееся расстройством кишечника.

В таких случая врачи обычно ставят диагноз ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), не вдаваясь в детали относительно точного названия возбудителя болезни. Да и сами медики признают, что во многих случаях симптомы коронавируса неотличимы от гриппа (который тоже привычно называют ОРВИ, не уточняя подробностей).

Редакция онлайн-СМИ Gazeta.spb.ru провела краткий опрос среди коллег и читателей и выяснилось, что порядка 50% опрошенных нами петербуржцев в период осени-начала зимы 2019 года переболели некой новой «противной» болезнью, которая протекала в некоторых случаях тяжело и по описаниям похожа на страшный коронавирус.

Конечно, это всего лишь предположения, ставить диагнозы о прошлых болезнях нелепо. Однако, судя по социальным сетям очень многие пользователи столкнулись с таким заболеванием в начале «гриппозного» сезона.

Некоторые медики говорят сейчас, что треть носителей коронавируса даже этого и не заметят, испытав лишь легкое недомогание. Впрочем, это совершенно не значит, что объявленным сейчас всеобщим карантином и самоизоляцией можно пренебрегать. Коронавирус коварен тем, что может вернуться к уже переболевшему им человеку.

Цитаты из соцсетей: « куча людей вспоминают, что болели этой (прошлой?) осенью какой-то странной и страшной простудой — при всем признакам — коронавирус». Но пока известно, что covid-19 вообще появился в мире в лишь начале декабря: так утверждают ученые, изучившие мутацию нового заболевания.