«Ночлежка» просит власти Петербурга проявить заботу о бездомных во время пандемии

Такое же обращение организация направила и властями столицы.

В качестве меры по обеспечению безопасности граждан без определенного места жительства, представители «Ночлежки» предложили создать дополнительные пункты обогрева в Москве и Петербурге. При этом, внутри таких мест, соблюдалось бы расстояние между бездомными, а за ними самими следили бы врачи. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка».

В период эпидемии данный тип населения очень уязвив. Им негде изолироваться, у них дома нет в принципе. Среди бездомных много пожилых людей, которые входят в зону риска. Поэтому необходимо обратить на них внимание и помочь им. Чтобы они могли быть в тепле и безопасности. Важно и то, чтобы в случае болезни, они смогли получить необходимую помощь медиков.

Напомним, на данный момент в Петербурге подтвержден 21 случай COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ «расхвалили» Россию за применяемые меры против коронавируса.