Суд отклонил жалобу историка Соколова на решение о выплате компенсации по иску Понасенкова

Суд отклонил жалобу историка Соколова на решение о выплате компенсации по иску Понасенкова
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Речь идет об иске Евгения Понасенкова к Олегу Соколову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Понасенков намеревался получить от историка компенсацию за причиненный моральный вред. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам, представленным в суде, в 2018 году Олег Соколов в видео на Youtube обсуждал книгу Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года». Его нецелесообразная рецензия и реакция на работу опорочила честь и достоинство автора работы. Соколов выразил мнение, что Понасенков не заслуживает доверия читателя и, что его книга не представляет научной ценности. Помимо этого, на лекции в СПбГУ Соколов позволил оскорбить Понасенкова в марте 2018 года.

Понасенков подал иск на Соколова и намеревался взыскать компенсацию в виде 6 млн рублей, однако его требования не удовлетворил Октябрьский районный суд.

Позднее, Санкт-Петербургский городской суд отменил прошлое решение и удовлетворил иск частично. Теперь Соколов обязан публично опровергнуть свои слова и возместить оскорбленному историку 10 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генпрокуратура утвердила обвинение историку Олегу Соколову.

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