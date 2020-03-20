«Преступление на почве взаимной ревности». Генпрокуратура утвердила обвинение историку Олегу Соколову

Генеральная прокуратура России 19 марта утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историка историка Олега Соколова, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Адвокат экс-доцента СПбГУ Александр Почуев рассказал, что согласно заключению Генпрокуратуры, жестокости и надругательств над телом жертвы не установлено, сообщает ТАСС.

Согласно обвинительному заключению, историк совершил преступление во время бытового конфликта на почве взаимной ревности.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ обвиняют в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.