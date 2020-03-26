Могилы у Александро-Невской лавры приведут в порядок к маю

Вандалы разрисовали надгробия – их пока что не наказали.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург», ссылаясь на комитет по промышленной политике, инновациями и торговле. Вандалы разрисовали надгробия у Александро-Невской лавры. В ведомстве отметили, что речь идет о частных могилах, поэтому ожидается, что их реставрацией займутся родственники. Если этого не произойдет, то могилы восстановят за счет бюджетных средств.

По предварительным данным, могилы приведут в порядок ко Дню победы. Тем временем сотрудники правоохранительных органов разыскивают вандалов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вандалы снова разрисовали стены школы на Рябовском шоссе. Хулиганы, считающие себя последователями «АУЕ» (предположительно существующего в России неформального объединения банд несовершеннолетних), разрисовали стены школы на Рябовском шоссе и разбили окна.