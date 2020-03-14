Вандалы снова разрисовали стены школы на Рябовском шоссе

Хулиганы, считающие себя последователями «АУЕ» (предположительно существующего в России неформального объединения банд несовершеннолетних), разрисовали стены школы на Рябовском шоссе и разбили окна.

О вопиющем вандализме рассказали местные жители, не в первый раз наблюдающие происходящее. Снимками хулиганских надписей на стенах школы поделились участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Автор публикации отмечает, что в этот раз нарушители не только оставили граффити, но и разбили окна образовательного учреждения. Комментаторы считают, что это дело рук подростков и критикуют родителей, не уделяющих должного внимания своим детям, из-за чего они совершают подобные поступки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве лишились работы полицейские, поделившиеся фотографиями на фоне трупов в морге.