В Москве уволили полицейских из-за селфи на фоне трупов в морге

Из полиции уволили майора московского управления МВД и его подчиненную за то, что они сфотографировались в морге на фоне нескольких трупов.

Как сообщили в московском главке МВД, уволены также будут их трое руководителей. В ведомстве отметили, что правоохранители провели служебную проверку, которая показала, что сделанное полицейскими селфи порочит честь сотрудника органов внутренних дел.

Скандальное фото обнаружили сотрудники управления собственной безопасности ведомства. На снимке глава уголовного розыска по району Щукино, майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева стоят на фоне трупов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские пожарные сделали новогоднее селфи на фоне горящего дома.