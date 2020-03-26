Лариса Гузеева заявила, что ее «задолбал» Гарик Харламов

Телеведущая вспомнила о юмористе во время эфира на Первом канале.

Об этом стало известно 26 марта. Обо всем телеведущая Лариса Гузеева рассказала во время одного из выпусков «Давай поженимся». На передачу пришла девушка, которая рассказала историю о расставании из-за чрезмерного газообразования. Гузеева и остальные присутствующие посмеялись над рассказом, а затем телеведущая решила поделиться эмоциями о Гарике Харламове.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, Гарик. Просто задолбал»,

— заявила она.

Юморист был в восторге от этого и отреагировал на слова телеведущей в Instagram-аккаунте. Он признался, что никогда не устанет от Гузеевой и ее шоу. Харламов пожелал ей крепкого здоровья и вечной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов раскрыл «страшную тайну» Слепакова. «Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой — это Семен Слепаков», — пошутил юморист.