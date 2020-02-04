Харламов раскрыл «страшную тайну» Слепакова

Харламов раскрыл «страшную тайну» Слепакова
О сходстве Семена Слепакова со Львом Толстым уже писали ранее. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в инстаграме фотографию молодого Льва Толстого и пошутил, что его коллега Семен Слепаков и есть великий писатель.

«Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой — это Семен Слепаков», — пошутил юморист.

«На картинке — Лев Толстой, а не деле…» — ответил КВНщик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Харламов стихотворением о Бузовой довел до слез подписчиков. Своим творчеством юморист Гарик Харламов поделился в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил стихотворение певице Ольге Бузовой, а вдохновил его праздник Хеллоуин и необычный образ звезды.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гарик харламов лев толстой семен слепаков
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Турецкая компания получила два иска на 150 млн рублей от «ЛСР. Базовые ...
КГИОП перенес рассмотрение проекта по сносу дома Басевича
У метро «Ломоносовская» дотла выгорела Daewoo Gentra
В Петербурге откроется университет ФСИН
Харламов раскрыл «страшную тайну» Слепакова
ККИ выселил незаконный автосервис на проспекте Юрия Гагарина
Петербуржцы заметили в Парке 300-летия ледяные «цветы»
В Китае начал снижаться уровень смертности от коронавируса