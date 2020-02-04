Харламов раскрыл «страшную тайну» Слепакова

О сходстве Семена Слепакова со Львом Толстым уже писали ранее. Фото: instagram.com/garikkharlamov

О сходстве Семена Слепакова со Львом Толстым уже писали ранее. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в инстаграме фотографию молодого Льва Толстого и пошутил, что его коллега Семен Слепаков и есть великий писатель.

«Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой — это Семен Слепаков», — пошутил юморист.

«На картинке — Лев Толстой, а не деле…» — ответил КВНщик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Харламов стихотворением о Бузовой довел до слез подписчиков. Своим творчеством юморист Гарик Харламов поделился в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил стихотворение певице Ольге Бузовой, а вдохновил его праздник Хеллоуин и необычный образ звезды.