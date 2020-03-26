Кокорин покидает «Зенит» ради «Локомотива»

Футболист договорился о переходе. Сумма контракта составит три миллиона евро.

Об этом стало известно 26 марта. Обо всем сообщает Metaratings.ru. Футболист Александр Кокорин, который пока что является игроком «Зенита» и выступает на правах аренды в «Сочи», принял решение покинуть петербургский клуб и присоединиться к «Локомотиву». Переход Кокорин планирует совершить в летнее трансферное окно. Ему будут платить три миллиона евро за год на протяжении трех лет.

Напоминаем, что Кокорин после тюрьмы хотел остаться в «Зените», но его отправили играть за «Сочи». Он признан лучшим игроком марта в РПЛ. Футболистом интересовался один из испанских клубов, но, видимо, Кокорин сделал свой выбор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин похвастался кроссовками за 2 миллиона рублей. Такая большая сумма оправдана тем, что кроссовки были выпущены в ограниченном количестве и посвящались фильму «Назад в будущее 2».