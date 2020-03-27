Новые даты проведения Олимпиады в Токио определят в ближайшие три недели

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

О новых датах проведения Олимпиады в Токио станет известно в ближайшие три недели.

Предположительно, Олимпийские игры должны пройти летом 2021 года, сообщает ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год из-за коронавируса. Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр. Под угрозой соревнования оказались из-за пандемии коронавируса.