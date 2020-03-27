В Кировском районе женщина чуть не зарезала своего мужа

В Кировском районе женщина чуть не зарезала своего мужа
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Через 112 от 52-летней женщины поступило сообщение, что в своей квартире одного из домов по улице Козлова она нанесла ножевые ранения своему 45-летнему мужу.

Как стало известно gazeta.spb.ru прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что парочка распивала алкоголь, после чего женщина в результате ссоры нанесла множественные ножевые ранения своему мужу. Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резанными ранами грудной клетки, в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция расследует обстоятельства пьяной резни, в которых пострадали 71-летний пенсионер и его дочь. За нож схватилась супруга пострадавшего.

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