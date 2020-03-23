Пожилая петербурженка напала с ножом на мужа и дочь

Полиция расследует обстоятельства пьяной резни, в которых пострадали 71-летний пенсионер и его дочь. За нож схватилась супруга пострадавшего.

Согласно данным ГУ МВД по Петербургу, вечером 22 марта в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире дома по улице Белградской во Фрунзенском районе Петербурга.

Примерно в 18.30 между жильцами квартиры произошла пьяная ссора, в результате которой 75-летняя хозяйка схватила нож и ударила своего мужа в голову, а после несколько раз пырнула в живот свою дочь.

Мужа и дочь госпитализировали с ранениями, а пенсионерку доставили в отдел полиции, где на нее открыли административное дело. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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