Влюбленная парочка расстреляла автомобили на Петроградке из пневмата

Влюбленная парочка расстреляла автомобили на Петроградке из пневмата
У подозреваемых был изъят пневматический пистолет. Фото: pixabay.com

Двое петербуржцев нанесли повреждения припаркованным в Петроградском районе автомобилям из пневматического пистолета.

Как сообщили в городском управлении МВД, все произошло накануне, 22 марта, возле дома №24 по Большой Посадской улице. Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе в воздух из пистолета.

Правоохранители установили, что злоумышленники стреляли по автомобилям. Из людей никто не пострадал.

Позже были установлены личности стрелявших — 50-летняя женщина и ее 41-летний сожители. При задержании в их квартире был обнаружен пневматический пистолет.

На задержанных составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Не менее 10 выстрелов»: петербурженка сообщила о стрельбе на пересечении Марата и Невского.

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Влюбленная парочка расстреляла автомобили на Петроградке из пневмата