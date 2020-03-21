«Не менее 10 выстрелов»: петербурженка сообщила о стрельбе на пересечении Марата и Невского

В Петербурге на пересечении улицы Марата и Невского проспекта прохожие услышали стрельбу. По словам девушки, один из водителей произвел не менее десяти выстрелов.

Обо всем стало известно вечером в субботу, 21 марта. Подписчица группы «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» рассказала, что стояла возле пешеходного перехода и ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора, но вдруг из проезжающей машины или машин раздались выстрелы. Этот поток легковушек направлялся от Московского вокзала.

Через несколько секу.нд после инцидента с противоположного потока проехала другая машина, тонированная, которая снимала прохожих на камеру.

В комментариях к записи пользователи предположили, что девушка попала в массовку и сможет увидеть себя в сериале.

«Вы попали в массовку. Бесплавтно», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД столкнулись легковушки, есть пострадавшие.