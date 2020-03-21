На КАД столкнулись легковушки, есть пострадавшие

На КАД столкнулись легковушки, есть пострадавшие
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на внутренней стороне КАД произошла авария с участием легковых автомобилей. Очевидец поделился кадрами с места происшествия.

Все случилось в субботу, 21 марта, на участке КАД после съезда на Дачный проспект. О дорожном инциденте рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли все службы. По словам свидетелей аварии, одна из машин, предположительно BMW, оказалась сильно поврежденной, а внутри нее находится пострадавший.

Точные причины аварии и информация о пострадавших пока не известны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе спасатели тушили полыхающие бытовки.

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