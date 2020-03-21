В Выборгском районе спасатели тушили полыхающие бытовки

В Выборгском районе спасатели тушили полыхающие бытовки
Возгорание произошло в вечернее время. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга спасатели тушили полыхающие бытовки. На борьбу с огнем ушло около получаса.

Все произошло в субботу, 21 марта, на Выборгском шоссе, 200, корпус 4. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 17:38. По указанному адресу были направлены 18 служащих на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя охватило 40 «квадратов». В 18:13 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Авиаконструкторов две иномарки «слились» в развороте и остановили трамваи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Театр на Васильевском показал постановку Шекспира в онлайн-трансляции
Смольный не пустил журналистов на встречу с бизнесом, посвященную ...
На КАД столкнулись легковушки, есть пострадавшие
В Выборгском районе спасатели тушили полыхающие бытовки
На Авиаконструкторов две иномарки «слились» в развороте и ...
Маша Малиновская показала видео страстного поцелуя с Тимати
Прохожие заметили разбитый делимобиль на Льва Толстого
Путин выразил готовность оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом