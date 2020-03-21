В Выборгском районе спасатели тушили полыхающие бытовки

Возгорание произошло в вечернее время. Фото: pixabay

Возгорание произошло в вечернее время. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга спасатели тушили полыхающие бытовки. На борьбу с огнем ушло около получаса.

Все произошло в субботу, 21 марта, на Выборгском шоссе, 200, корпус 4. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 17:38. По указанному адресу были направлены 18 служащих на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя охватило 40 «квадратов». В 18:13 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Авиаконструкторов две иномарки «слились» в развороте и остановили трамваи.