На Авиаконструкторов две иномарки «слились» в развороте и остановили трамваи

На Авиаконструкторов две иномарки &#171;слились&#187; в развороте и остановили трамваи
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Машины столкнулись поздним вечером.

Все случилось в субботу, 21 марта, у дома №31 по проспекту Авиаконструкторов. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковушки застряли прямо на трамвайных путях, остановив движение трамваев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили разбитый делимобиль на Льва Толстого. Машина стояла на обочине.

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