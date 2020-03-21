Прохожие заметили разбитый делимобиль на Льва Толстого

В Петроградском районе Петербурга горожане заметили автомобиль, попавший ДТП. Разбитая машина, принадлежащая каршеринговому сервису «Делимобиль», стояла на обочине.

Все произошло в субботу, 21 марта, на улице Льва Толстого. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что удар пришелся на левый передний угол легковушки. Фара оказалась разбита и вдавлена в корпус машины, бампер частично оказался на асфальте.

Водителя, взявшего машину напрокат, на месте ДТП не оказалось.

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