Фура снесла отбойник на Мурманском шоссе и повредила кабину

Фура снесла отбойник на Мурманском шоссе и повредила кабину
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Мурманском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. Большегруз въехал в ограждение так, что кабина оказалась частично смещена.

Все случилось в субботу, 21 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что вся кабина большегруза оказалась сильно деформирована от удара.

Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушки не поделили перекресток Веденеева и Светлановского. Машины столкнулись практически на пустой дороге.

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