Легковушки не поделили перекресток Веденеева и Светлановского

Легковушки не поделили перекресток Веденеева и Светлановского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Участником аварии стал автомобиль службы «Яндекс. Такси».

Все произошло в субботу, 21 марта, на пересечении улицы Веденеева и Светлановского проспекта. Соответствующую запись опубликовали около 22 часов в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что две легковушки столкнулись на практически пустой дороге. Участники затруднили движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг неудачно развернулся на проспекте Энгельса. Неуверенный автомобилист спровоцировал ДТП.

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