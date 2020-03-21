Каршеринг неудачно развернулся на проспекте Энгельса

Каршеринг неудачно развернулся на проспекте Энгельса
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Энгельса водитель за рулем каршеринга неудачно развернулся. Видеозаписью с места происшествия поделился очевидец.

Все произошло в субботу, 21 марта. Кадры дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель собрался совершить маневр и развернуться на железнодорожных путях во время движения транспорта. Но ему не хватило резвости, поэтому автомобилист остановился прямо посередине путей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД иномарка высадила 20-летнего пассажира, а потом сбила его. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

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