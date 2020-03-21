На КАД иномарка высадила 20-летнего пассажира, а потом сбила его

На КАД иномарка высадила 20-летнего пассажира, а потом сбила его
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на Кольцевой автодороге города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По факту аварии проводится проверка.

Все случилось в субботу, 21 марта, около 20:10 в Московском районе города. 19-летний водитель за рулем Volkswagen совершил аварийную остановку в третьем ряду автодороги. В него въехала Toyota под управлением 57-летнего водителя.

Как сообщила пресс-служба петербургского управления ГИБДД, от удара Volkswagen врезался в своего же пассажира, который вышел на проезжую часть.

Травмы получил 20-летний молодой человек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка Kia улетела в забор на перекрестке Будапештской и Димитрова.

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