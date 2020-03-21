Kia улетел в забор на перекрестке Будапештской и Димитрова

В Петербурге на пересечении Будапештской улицы и улицы Димитрова легковушка вылетела в разделительный забор. К месту происшествия прибыли спасатели.

Все случилось сегодня, 21 марта. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем авто марки Kia не справился с управлением, в результате чего на высокой скорости влетел в забор. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели и инспекторы ДПС. Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге нашли еще двух заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь среди горожан 16 инфицированных новым вирусом.