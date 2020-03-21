В Петербурге нашли еще двух заболевших коронавирусом

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Теперь среди петербуржцев 16 инфицированных, которые находятся под наблюдением врачей.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщил официальный штаб по борьбе с китайской пневмонией в Петербурге. В эту субботу в городе выявили два новых случая заражения коронавирусом. Среди пациентов – женщина, которая недавно вернулась из Австрии, и девушка, прибывшая из путешествия по Европе. Врачи отмечают, что обе пациентки находятся в удовлетворительном состоянии.

Напоминаем, что на данный момент в Петербурге известно о 16 случаях заболевания. Двое благополучно вылечились и вернулись к обычной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что восемь россиян вылечились от коронавируса. Пациентов уже выписали из больниц, ни отправились домой в удовлетворительном состоянии.