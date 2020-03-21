Восемь россиян вылечились от коронавируса

Восемь россиян вылечились от коронавируса
Заболеть во второй раз тоже можно, так что нужно быть внимательнее. Фото: pixabay

Пациентов уже выписали из больниц, ни отправились домой в удовлетворительном состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем пишет ТАСС. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что восемь пациентов, у которых выявили коронавирус, выписали из больниц в удовлетворительном состоянии. Они полностью выздоровели и больше их здоровью ничего не угрожает.

В штабе подтвердили, что тесты не выявили инфекции и выписанных россиян. Напоминаем, что в России заболели более 300 человек. Из-за этого не работают кинотеатры, театры, а все массовые мероприятия просят либо отменить, либо не пускать на них более 50 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов не собирается закрывать Петербург на карантин. Губернатор убежден, что нет никакой необходимости закрывать город.

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