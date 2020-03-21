Беглов не собирается закрывать Петербург на карантин

Беглов не собирается закрывать Петербург на карантин
Александр Беглов рассказал о закрытии города на карантин. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор убежден, что нет никакой необходимости закрывать город.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что город не собираются закрывать на карантин – на данный момент принимаются все меры предосторожности, чтобы коронавирус не распространялся. Власти, заверил он, следят за ситуацией.

«У нас есть четкий план действий, который сегодня дает возможность и подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они эффективны, эффективны в том, что не происходит массового распространения»,

— рассказал Беглов.

При этом губернатор просит россиян отказаться от поездок в Северную столицу, так как это может быть опасно и для гостей города, и для местных жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов сходил в магазин и не увидел пустых полок. Губернатор заверил, что он нашел и еду, и средства личной гигиены.

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