Беглов сходил в магазин и не увидел пустых полок

Губернатор заверил, что он нашел и еду, и средства личной гигиены.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отправился в «Окей» на проспекте Космонавтов, чтобы проверить, нет ли дефицита продуктов, о которых пишут в социальных сетях. Губернатор не увидел пустых полок и смог найти гречку, хлеб и средства личной гигиены. Беглов убежден, что дефицита продуктов нет и все необходимое можно приобрести.

Глава города также пообщался с покупателями, которые не стали жаловаться на отсутствие товаров – их все устраивает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев возмутил объезд Беглова по магазинам. Петербуржцы призывают Беглова провести еще один объезд в вечернее время. В подтверждение своих слов они публикуют в соцсетях снимки пустых полок.