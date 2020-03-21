Беглов сходил в магазин и не увидел пустых полок

Беглов сходил в магазин и не увидел пустых полок
Александр Беглов не увидел пустых полок. Фото: Baltphoto

Губернатор заверил, что он нашел и еду, и средства личной гигиены.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отправился в «Окей» на проспекте Космонавтов, чтобы проверить, нет ли дефицита продуктов, о которых пишут в социальных сетях. Губернатор не увидел пустых полок и смог найти гречку, хлеб и средства личной гигиены. Беглов убежден, что дефицита продуктов нет и все необходимое можно приобрести.

Глава города также пообщался с покупателями, которые не стали жаловаться на отсутствие товаров – их все устраивает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев возмутил объезд Беглова по магазинам. Петербуржцы призывают Беглова провести еще один объезд в вечернее время. В подтверждение своих слов они публикуют в соцсетях снимки пустых полок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов дефицит магазины
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти похолодает до -18 градусов
Фотографу «Зенита» исполнилось 70 лет
Врач рассказал о самом эффективном способе борьбы с коронавирусом
Беглов сходил в магазин и не увидел пустых полок
Мишустин пригрозил наказывать работодателей за увольнения на фоне коронавируса
В «Окей» на Жукова петербуржцы крадут антисептики из туалета
Работники бара на Фонтанке ограбили посетителя, выпившего на 82 тысячи
В петербургское СИЗО нельзя отсылать посылки из-за карантина