Мещеряков о слухах про переход Кокорина в «Локомотив»: «Весна, у людей обострения, видения, голоса в голове»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договоренности между клубом и нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

Сейчас Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды, а летом может стать свободным агентом.

«У нас сейчас весна, у людей появляются обострения, видения, голоса в голове. У некоторых открываются чакры и космический разум глаголит истину», — сказал Мещеряков, сообщает Sports.ru.

Он также отметил, что совета директоров еще не было.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист договорился о переходе в «Локомотив» и согласовал заключение контракта на 9 млн евро сроком на три года.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.