Памфилова: Совмещения голосования по Конституции с выборами в сентябре невозможно

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не может быть совмещено с единым днем голосования в сентябре.

«Этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

Кроме того, она отметила, что необходимо перенести все выборы, запланированные в России в апреле-мае 2020 года из-за распространения коронавируса на более поздний срок.

Напомним, президент России Владимир Путин в рамках обращения к населению 25 марта заявил, что голосование по поправке к Конституции РФ нужно перенести из-за пандемии коронавируса. Решение о новом дне голосования будет принято в соответствии с ситуацией в регионах и стране в целом, а также с учетом мнения и рекомендаций врачей и специалистов. Общероссийское голосование по Конституции должно было пройти 22 апреля. Этот день планировалось сделать выходным.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Меры призваны не допустить распространения коронавируса.