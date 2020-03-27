Суд в Петербурге решает вопрос о продлении ареста историка Соколова

В Петербурге проходит слушание по делу 63-летнего историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Дело рассматривает Октябрьский районный суд.
На заседании решается вопрос о продлении Соколову меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Зашита настаивает на домашнем аресте.
Сам Соколов сейчас находится в СИЗО «Бутырка». Участие в заседании он примет по видеоконференции.
Напомним, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан утром 9 ноября на набережной реки Мойки. Как полагает следствие, историк пытался утопить отрезанные женские руки. В квартире Соколова было обнаружено обезглавленное тело. Погибшей оказалась 24-летняя аспиранта Анастасия Ещенко, состоявшая в отношениях с доцентом. Следствие считает, что Соколов застрелил девушку из обреза, а затем расчленил её тело.