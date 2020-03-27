В России каждый пятый случай заражения коронавирусом произошел внутри страны

В России каждый пятый случай заражения коронавирусом произошел внутри страны
Коронавирус. Фото: Pixabay

Эксперты Роспотребнадзора подсчитали масштабы заражения новым типом коронавируса в России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Роспотребнадзора Ольгу Попову, согласно подсчетам ведомства, 20% инфицированных коронавирусом пациентов заразились, не покидая страну. 72% зараженных имеют клиническую картину ОРВИ, 18% болеют бессимптомно, а каждый десятый лежит в больнице с пневмонией.

По словам Поповой, 15 тысяч россиян находились в контакте с зараженными, треть из них оказалась здорова по результатам анализов. Остальные все еще находятся под наблюдением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США зафиксировано рекордное число случаев коронавируса. Соединенные Штаты обогнали Италию и Китай по числу подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19.

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