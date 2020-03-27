В США зафиксировано рекордное число случаев коронавируса

Соединенные Штаты обогнали Италию и Китай по числу подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Согласно данным с сайта Университета Джонса Хопкинса в городе Балтимор, на сегодняшний день, 27 марта, в США у 83 507 человек подтвержден диагноз коронавирус. Среди них скончались 1021 человек. На сайте Worldometer сообщается, что за сутки инфекцию выявили у 16 877 человек.

Второе место по числу зараженных занимает Китай, где с момента вспышки вируса зафиксировано 81 782 случаев заражения и 3291 смерть. Третье место — Италия с 80 589 случаями заражения и 8521 летальными исходами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по словам Беглова, около 5 тысяч человек в Петербурге ждут результатов теста на коронавирус.