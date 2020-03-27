По словам Беглова, около 5 тысяч человек в Петербурге ждут результатов теста на коронавирус

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в Северной столице сейчас находятся 5 тысяч человек, которые ожидают результатов теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В связи с этим глава города опубликовал официальное видеообращение к жителям на своей официальной страничке во «Вконтакте». В ролике губернатор заявляет, что горожане не должны допустить повторение в Петербурге «итальянского сценария».

Беглов объясняет, что на данный момент все зависит не только от специалистов, но и от простых граждан. Только совместными усилиями мы можем «минимизировать угрозу». В случае несоблюдения правил карантина, уверен градоначальник, есть риск, что события будут развиваться как в Италии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Беглова, власти Петербурга помогут всем, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.