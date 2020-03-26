Санкт-Петербург поможет всем попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса, заявил Беглов

Санкт-Петербург поможет всем попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса, заявил Беглов
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что городские власти ищут решения поддержки местных жителей и экономики.

После обращения президента Владимира Путина градоначальник рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что на данный момент власти рассматривают, в частности, вопрос об увеличении размера пособий по безработице.

Кроме того, по словам Беглова, Смольный подсчитал, что дополнительные выплаты на детей до трех лет смогут получить более 60 тысяч петербургских семей. Также на полгода будет продлена выплата субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые положены льготникам.

Глава Петербурга также заявил, что город предоставит помощь тем местным жителям, которые оказались в трудной ситуации. Беглов также гарантировал поддержку малого и микробизнеса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин подписал указы, о которых рассказал в обращении к россиянам.

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