Путин подписал указы, о которых рассказал в обращении к россиянам

Путин подписал указы, о которых рассказал в обращении к россиянам
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Речь идет о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и о объявлении следующей недели (30 марта — 3 апреля) нерабочей.

Соответствующие документы были опубликованы на сайте Кремля.

Что касается недели каникул, выходные затронут не всех. Свои обязанности должны в прежнем режиме выполнять сотрудники непрерывно действующих организаций, медицинских служб, организаций выполняющих неотложные работы, организаций, выполняющих срочный и необходимый ремонт, а также компаний, которые обеспечивают продуктами жителей страны.

Помимо этого, федеральные органы власти должны определить какое количество сотрудников будет обеспечивать их работу в период с 30 марта по 3 апреля.

Голосование по поправкам официально перенесено. Новая дата будет назначена отдельным указом главы государства.

Все указы вступили в силу сегодня, 25 марта, после подписания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поблагодарил врачей за их труд во время пандемии.

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