Путин поблагодарил врачей за их труд во время пандемии

Путин поблагодарил врачей за их труд во время пандемии
Фото: Pixabay

Президент надеется, что удастся максимально снизить риски.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в своем обращении. Он отметил, что сейчас как никогда важен труд врачей, которые защищают народ во время коронавируса. Он поблагодарил специалистов и выразил надежду, что распространение болезни будет приостановлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил предусмотреть каникулы по кредитам из-за коронавируса. Он отметил, что сейчас главное жизнь и здоровье людей. Кроме того, он объявил следующую рабочую неделю нерабочей с сохранением зарплат.

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