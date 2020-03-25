Путин предложил предусмотреть каникулы по кредитам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил банкам предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом он заявил во время своего обращения к россиянам. Он отметил, что сейчас главное жизнь и здоровье людей. Кроме того, он объявил следующую рабочую неделю нерабочей с сохранением зарплат.

Необходимость выступления стала ясна после того, как Путин посетил больницу в поселке Коммунарка, где наблюдаются пациенты с коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 435 374 человека. Скончались 19 618, при этом 111 878 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 658 человек. При этом 29 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезности ситуации с коронавирусом.