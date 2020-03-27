Из-за коронавируса в продуктовых магазинах Петербурга вводят часы для пенсионеров

В магазинах Петербурга на фоне пандемии коронавируса вводят специальные часы для пенсионеров. Соответствующие объявления появились на дверях магазинов «Пятерочка».

Пенсионеров просят посещать магазины каждый понедельник и четверг до десяти часов. Остальные категории граждан в это время призывают воздержаться от похода за продуктами, чтобы «пожилые люди могли спокойно и без дополнительно риска для своего здоровья», купить все необходимое

Мера призвана защитить пенсионеров от коронавирусной инфекции, так как именно они находятся в группе риска.

«Надеемся на ваше понимание», — добавили в «Пятерочке».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый пятый в России заразился коронавирусом нового типа внутри страны. Примерно 72% пациентов имеют симптомы ОРВИ, 18% болеют бессимптомно.