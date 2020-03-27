Завершено расследование дела о пьяной резне в Сясьстрое

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

В Волховском районе Ленобласти правоохранители завершили расследование дела в отношении ленинградца, которого обвиняют сразу по четырем статьям.

Как сообщили gazeta.spb.ru в Следственном управлении СК РФ по региону, 32-летнего жителя города Сясьстрой обвиняют в статьях «покушение на убийство двух», «убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия», «нарушение неприкосновенности жилища».

Все произошло в августе 2019 гола в хозяйственной постройке в Сясьстрое. Там обвиняемый распивал алкоголь со своими двумя друзьями. Поссорившись, он решил убить их и вооружился ножом. Одного из них он ударил в шею, после чего пострадавший скончался. Второй получил ранения лица, шеи и груди, но смог выжить.

Выйдя из помещения, обвиняемый заметил третьего знакомого и также несколько раз ударил его ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе женщина чуть не зарезала своего мужа.