В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией

На территории РФ скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Число смертей от инфекции увеличилось до восьми.

Двое заболевших скончались в Москве, а также один в Петербурге и один в Оренбургской области. Так, за сутки в России отмечено 270 новых случаев заражения новой инфекцией. Общее число зараженных достигло 1 тыс. 534 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за сутки 15 человек, переболевших инфекцией COVID-19, выписаны из медучреждения. В общей сложности в стране после заражения заболеванием выздоровели 64 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель МИД отчитала проживающих за рубежом россиян, которые хотят вернуться на родину.