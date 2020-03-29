Санкт-Петербургу может не хватить экспресс-тестов для своевременной диагностики COVID-19

Российские и японские ученые вместе создали инновационную систему экспресс-тестов на новый тип коронавируса. Несмотря на то, что разработка уже прошла регистрацию, темпы производства тестов оставляют желать лучшего – имеющихся мощностей может не хватить даже для проверки петербуржцев.

Количество зараженных в РФ увеличивается с каждым днем. По состоянию на 28 марта в России уже были зарегистрированы более 1,2 тысячи больных. Несмотря на то, что российские меры профилактики и карантина работают лучше, чем в европейских странах, полностью предотвратить возникновение новых случаев заражения невозможно.

Главное в борьбе с вирусом – своевременное массовое тестирование. Это показал опыт Китая и Южной Кореи. До недавнего времени в РФ тесты на коронавирус могли делать только в новосибирской лаборатории «Вектор». Из-за этого результаты исследований приходилось ждать по несколько суток.

Новый высокочастотный экспресс-тест помогает выявлять наличие вируса в организме всего за 90 минут. Кроме того, анализы можно делать в переносной лаборатории, умещающейся в небольшой чемоданчик.

Кажется, что теперь проведение действительно массового тестирования не выглядит, как что-то невозможное. Однако на деле ситуация не такая позитивная. Население Петербурга по официальным данным – более 5 миллионов человек (7,2млн по неофициальным). Говоря о «чемоданчиках», надо отметить, что пока планируется производить лишь тысячу наборов в неделю, с помощью которых можно будет провести всего 100 тысяч экспресс-тестов. Таким образом¸ для комплексного тестирования необходимо не менее 7 недель, если все наборы будут направлены в Северную столицу.

Стоит отметить, что Москва значительно опережает Петербург по числу зараженных. На данный момент в столице зарегистрировано 817 (в Петербурге всего 37 случаев). Очевидно, что большая часть новых экспресс-тестов отправится именно в Москву. Чемоданчики также распределят и по регионам.

Администрация Санкт-Петербурга еще 16 марта объявила о том, что любой житель города может бесплатно пройти тестирование в поликлинике по месту своего проживания. Однако возникают проблемы с наличием тестов, в чем убедились журналисты «Фонтанки». Достоверно известно, что тесты привезли в город еще в январе. Налицо проблема с нехваткой материалов даже с учетом сделанных заранее запасов.

Действительно массовое тестирование новым русско-японским экспресс-тестом начнется лишь после 30 марта, когда будет запущено производство. Надо отметить, что в Южной Корее массовую проверку населения инициировали всего через три дня после первого случая заражения. Если переложить эту модель на российские реалии – в Петербурге медики должны были провести уже минимум 200 тысяч тестов. В Северной столице, в отличии от Москвы, еще есть шанс победить вирус на подступах. Однако для этого нашим медикам может просто не хватить новых тестов.