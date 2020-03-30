В Петербурге пьяного с ножом обвинили в угрозах двум полицейским

В Петербурге пьяного с ножом обвинили в угрозах двум полицейским
Мужчина пригрозил полицейским ножом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 32-летнему мужчине предъявлено обвинением по делу об угрозе насилия в отношении представителей власти. Будучи пьяным он замахнулся ножом на двух полицейских.

Согласно материалам дела, 28 марта на вызов о бытовом конфликте в доме по Советскому проспекту прибыли двое полицейских. В парадной обвиняемый пригрозил им ножом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время задержания он ножом причинил сотрудникам телесные повреждения, которые после оказания медицинской помощи продолжили несение службы», — уточнили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения обвиняемому избрана. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Тосно Ленинградской области женщину отправили под суд за избиение полицейского.

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