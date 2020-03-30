В Роспотребнадзоре назвали число инфицированных COVID-19 в мире на утро 30 марта

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа во всем мире на 30 марта превысило 722 тыс.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, прирост за сутки составил 59 тыс. 101 случай. Инфекция COVID-19 зафиксирована уже в 171 странах мира вне Китая.

За минувшие сутки в КНР число заболевших выросло на 106 случаев, всего там было зарегистрировано больше 82 тыс. инфицированных.

Чтобы предотвратить распространение инфекции в РФ проводят ряд профилактических мер. Все медучреждения в стране работают в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.