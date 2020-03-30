В России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
По последним данным, количество зараженных вирусом COVID-19 в РФ выросло до 1 тыс. 836 человек. Фото: pixabay

На территории РФ выявили 302 новых случая заражения инфекцией COVID-19 в 35 регионах.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением нового вируса в Telegram-канале, общее число инфицированных в стране составило 1 тыс. 836 случаев в 71 субъекте РФ. Впервые диагнозы были поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 25 марта обратился к гражданам в связи с острой ситуацией из-за новой инфекции. Президент объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России у 22% заразившихся коронавирусом не проявлялись симптомы.

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