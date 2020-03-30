В России у 22% заразившихся коронавирусом не проявлялись симптомы

В России 22% граждан с кронавирусной инфекцией не заметили симптомов заболевания. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам специалиста, почти 1 тыс. 100 инфицированных – это лица, приехавшие из других стран, привезшие инфекционное начало, которым они заразили своих коллег по работе и домашних.

В ходе совещания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой инфекции она отметила, что с признаками ОРВИ было диагностировано 63% граждан, пневмония развилась у 14% и у 22% инфицированных симптомов не было.

По последним данным, количество зараженных вирусом COVID-19 в РФ выросло до 1 тыс. 836 человек. В Петербурге за прошедшие сутки выявили восьмерых инфицированных,

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