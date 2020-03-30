Девальвация и коронавирус повысили стоимость жилья в Петербурге

За последние недели девальвация рубля составила около 20%, посчитали аналитики ЦИАН, которые изучили изменения рынка недвижимости в крупных городах.

Больше всего недвижимость подорожала в Петербурге — из 100 тысяч лотов (объектов продажи) у 8% цена увеличилась, на втором месте Москва с 7% лотов, у которых выросли цены.

Однако, в целом, рынок недвижимости на коронавирус и девальвацию не отреагировал остро. Сейчас продавцы и покупатели стали более активны, однако есть тенденция выжидательных настроений, спрос вырос в полтора раза, но его не назовешь феноменальным.

При этом средние цены в городах миллионниках почти не изменились, и продавцы стали реже менять цены. По данным аналитики ЦИАН, предоставленной редакции gazeta.spb.ru в среднем после падения рубля цены повышены для 5% квартир, а на 14% лотов цены снижены!

Анализ цен показал, что продавцов дважды снизивших цены на недвижимость (февраль и март) оказалось в пятнадцать раз больше тех, кто повысил цены.