Бездомные люди во время эпидемии коронавируса смогут жить в домах ночного пребывания

Оказать поддержку гражданам, не имеющим крова, распорядился губернатор Петербурга Александр Беглов. Комитет по социальной поддержке оказал соответствующую помощь.

Бездомные, которые сейчас находятся в специализированных пунктах останутся там на какое-то время в целях самоизоляции. Такое решение было принято в связи с постановлением главного санитарного врача Северной столицы и постановлению городского правительства о мерах борьбы с распространением COVID-19. Граждане, которые будут жить в домах ночного пребывания будут обеспечены питанием и медицинской помощью. Также, живущие там граждане смогут мыться и стирать вещи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в Петербурге 13 домов ночного пребывания и один Городской центр учета и соцобслуживания людей не имеющих дома, где могут расположиться бездомные. В связи с активным распространением вируса, все центры пребывания стали круглосуточными. Принять к себе все вышеупомянутые учреждения могут 300 человек. Новый прием в них временно не производится. В домах ночного пребывания регулярно проводятся необходимые мероприятия по дезинфекции.

Помимо этого, помощь бездомным гражданам оказывают благотворительные организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ночлежка» просит власти Петербурга проявить заботу о бездомных во время пандемии.