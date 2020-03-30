Медики в режиме повышенной готовности: в Ленобласти развернут допкорпуса для инфицированных COVID-19

В Ленобласти в течение «нерабочей недели» медики развернут допкорпуса для приема потенциальных больных с коронавирусной инфекцией.
Соответствующие меры принимаются для недопущения развития коронавируса. В настоящее время ведутся работы по перепрофилированию ряда медучреждений под специализированные стационары. В соответствии с поручением Минздрава РФ к 3 апреля регион должен открыть 700 дополнительных коек для приема больных. Корпуса должны быть оснащены кислородным оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких.
Как сообщила пресс-служба правительства области, перепрофилирование ведется в зданиях Тосненского и Бокситогорского родильных домов, терапевтическом корпусе Кингисеппской и новом корпусе Приозерской межрайонных больниц, Сиверской больнице и Ленинградской областной клинической больнице.
При необходимости в случае неблагоприятного развития ситуации область предусматривает возможность развертывания еще 1000 специализированных коек в областных стационарах в течение 3 дней.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали число инфицированных COVID-19 в мире на утро 30 марта.